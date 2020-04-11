Avrupa Piskoposluk Konferansları (CCEE)’ndan çağrı

HYETERT – Istanbul Latin Katolik Kilisesi Ruhani Reisi Mgr. Ruben Tierrablanca Gonzalez yayınladığı mesajda, dün gece 48 saat sokağa çıkma yasağı ilan edildiği için Paskalya’da planladıkları hiçbir hizmeti veremeyeceklerini üzülerek belirtti. Ancak sosyal mesafeyi koruma ve salgının yayılmasını önleme amacıyla toplu ibadetlere ara verildiğinden beri yaptıkları gibi yine canlı yayınlar ile tüm törenleri halka ulaştıracaklarını söyledi.

Mgr. Ruben mektubunda ayrıca Avrupa Psikoposluk Konferanslarının teklifini destekleyerek ”bu akşam, Paskalya Vigili (Paskalya Arifesi) sosyal ağlarda takip ederken, sokağa bakan pencere kenarına yerleştirilen mumları yakın yada en azından dirilen Mesih’in Işığının bir işareti olarak, dua etmek için toplumda veya ailede toplandığınız yerde bunu yapın” tavsiyesinde bulundu. Bunu sonraki günlerde de özellikle yakın zamanda “İlahi Merhamet Pazar” (19 Nisan 2020) olarak ilan edilen Paskalya “Albis’te Pazar” ile biten Paskalya Oktav sırasında da yapmaya devam edebilieceklerini söyledi.