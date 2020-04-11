Al Jazeera, Batı Trakya Türklerine dair bir belgesel yayınladı

Millet Gazetesi’nin aktardığına göre, ödüllü İngiliz araştırmacı,gazeteci ve program yapımcısı Glenn Ellis ve ekibince uluslararası yayın yapan Al Jazeera televizyon kanalı için hazırlanan ve Batı Trakya Müslüman Türk azınlığını konu alan belgesel, 8 Nisan 2020 günü yayınlandı. Şubat ve Mart aylarında Batı Trakya’yı ekibiyle ziyaret eden gazeteci Glenn Ellis, Rodop, İskeçe ve Meriç illerinde çekimler gerçekleştirmişti.

DEMOKRASİNİN DOĞDUĞU TOPRAKLARDAKİ AYRIMCILIK

Türk Azınlık temsilcileri ve gazetecilerle görüşen ekip, Batı Trakya Türk Azınlığı’na karşı uygulanan ayrımcı politikaları ve baskıları ele aldı. Belgeselde milli kimliğin inkarı, dini özgürlükler alanında yaşanan sorunlar, azınlık eğitimi, örgütlenme özgürlüğü, 19. Madde sorunu, azınlık basınına uygulanan baskılar, gazetecilerin susturulması için yapılan tehditler ve diğer alanlarda yaşanan haksızlık ve ayrımcılıklar dile getirildi.

“Yunanistan, demokrasinin doğduğu topraklar olarak gurur duyduğu bir üne sahip. Halkla beraber, halk için bir devlet. Ancak Yunanistan’ın kuzeyinde yer alan Batı Trakya bölgesindeki Türkler onlarca yıldır devlet tarafından ayrımcılığa maruz kaldıklarını söylüyorlar. Bunu araştırmak için bölgedeyiz.” ifadeleriyle başlayan belgesel büyük ilgi uyandırdı. Millet Media Grubu Genel Sorumlusu Cengiz Ömer’in görüşlerine de yer verilen programda, Ömer’e Türk Azınlığın haklarını dillendirmekten vazgeçmesi için polisin tehditleri ve Millet gazetesinin çarptırıldığı hapis cezaları anlatıldı.

YUNAN POLİSİNDEN TÜRK GAZETECİLERE TEHDİT

Glenn Ellis, değerlendirmesinde gazetemiz Genel Yayın Yönetmeni Cengiz Ömer ile yaptığı görüşmesine de dikkat çekerek şu cümlelere yer verdi:

“İskeçe’de, şehrin Türkçe gazetesi Millet editörü Cengiz Ömer ile de tanıştık. Cengiz, defalarca polis karakoluna çağrıldığını hatırlattı. ‘Bana neden azınlığın Türk azınlık olduğunu yazdığımı sordular. Onlara, amacımız azınlık olarak sesimizi duyurmaktı, sesleri olmaya çalışıyoruz, dedim. Ve polis memuru bana böyle devam edersem sokakta yürürken, belki biri kafanı kırabilir, dedi.’ Cengiz kısa süre önce bir başyazıda devlet tarafından atanan müftü kavramını sorguladığı için 15 ay hapis cezasına çarptırıldı. ‘Batı Trakya’da ifade özgürlüğü olduğunu söyleyemeyiz. Bu bizim en büyük sorunlarımızdan biri.’ “

https://qha.com.tr/haberler/al-jazeera-bati-trakya-turklerine-dair-bir-belgesel-yayinladi/185457/