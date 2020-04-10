Putin’in Azerbaycanlıların atalarına çarpması Bakü’yü karıştırdı

Lragir.am – Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusyalılara ilettiği mesajda “Polovitleri yendik, Peçenekleri yendik, koronavirüsü de yeneceğiz,” dedi.

Putin’in ifadesi Bakü’de tehlikeli diye değerlendirildi. Tehlikeli olarak kabul ederler, çünkü Polovitler, Oğuzlar ve Peçenekler, Orta Çağ’da Rus topraklarını işgal eden Türkçe konuşan etnik gruplardır. Azeriler de Oğuzları ataları olarak görüyorlar.

Bakü’de Putin’in aslında Azerbaycanlıların atalarına dokunduğu ve bu halkları bulaşımla karşılaştırdığı laf ediliyor. Bakü, Putin’in konuşmasının yazarlarının, yukarıda adı geçen ve hala Rusya’da yaşayanlar da dahil olmak üzere tüm halklara ne kadar lanet ettiklerini bilip bilmediklerini sorarlar.

Tabii ki bilirlerdi ve belki de konuşmada kasıtlı olarak bahsederdi. Ve bu “mesajın” muhatabı muhtemelen Bakü değil, (bu anlamda Putin için bu çok küçük bir hedef) Ankara’dır. Özellikle de Erdoğan’ın danışmanı, 25 milyon Müslümanın yardımıyla Rusya’yı içeriden yok edeceklerini açıklamıştı.

Bu açıklama İdlib ihtilafı sırasında yapılmıştı. Bu arada, bu çatışma hiç te bitmedi, sadece koronavirüs süreci durdurdu, ancak gelişmeler devam ediyor.

Moskova’da Erdoğan’ın “korkunç” uyarısını alenen fark etmemeyi tercih ettiler, ancak Putin bunu kesinlikle unutmadı ve muhtemelen unutmayacak. Bu anlamda, Rusya’nın fethettiği geçimşte kalmış halkları bir enfeksiyon olarak anması Türkiye Cumhurbaşkanına yönlendirildi.