Hazan Rıfat Romi Covid-19 Sebebiyle Hayatını Kaybetti

Türkiye Yahudi Toplumu’nun Hazanlarından Rıfat Romi 10 Nisan 2020 günü Covid-19’a yenik düşerek hayatını kaybetti.

Uzun yıllardır Büyükada Hesed LeAvraam ve Şişli Beth İsrael Sinagogları’nda görev yapan Romi, güzel sesi ile tanınıyordu.

Romi Şubat ayında gerçekleşen Struma Gemisi’nde hayatını kaybedenler için Sarayburnu’nda gerçekleştirilen anmada da dua okumuştu.

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https://www.avlaremoz.com/2020/04/10/hazan-rifat-romi-covid-19-sebebiyle-hayatini-kaybetti/