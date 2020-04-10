Ermeni pastası Çek milli markası oldu

Ünlü Çek ‘MF DNES’ günlük gazetesinin Perşembe günleri çıkan ‘Magazin’ dergisinde Çek Cumhuriyetinin en meşhur 4 markaları hakkında makale yayınlandı.

Bu 4 markalar arasında ‘Becherovka’ likörü, ‘Pilsner Urquell’ birası, ‘Fernet Stock’ lükörü ve ‘Marlenka’ pastası yer aldı.

‘Marlenka’ pastasının hikayesi çok enteresandır. ‘Marlenka’ şirketinin kurucusu ve genel müdürü Gevorg Avetisyan 1994 yılında Ermenistan’dan Çek Cumhuriyetine yerleşti.

İlk önce birahane çalıştıran Gevorg Avetisyan daha sonra özel tarifle ballı bir pasta üretimine başlıyor. Pasta üretimi şimdi artık uluslararası markaya dönüştü ve 300 kişi çalışıyor şirkette. Dünyanın 52 ülkesine Çek ürünü olarak satılıyor.

Özel tarifle bu ballı pasta sadece doğal ürünlerden hazırlanıyor ve kimyasal katkılar yoktur içinde. Buna rağmen 90 gün boyunca kullanım süresi var ve 24 derece sıcaklığında bile saklanabilir.

Bu pastanın tarifi Ermeni aile gizli tutuyor.

Ermeni Gevorg Avetisya’ın ürettiği ‘Marlenka’ Çekler için bir gurur kaynağı haline gelmiştir.

ERMENİ HABER AJANSI