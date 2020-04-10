DUYURU 7

Tüm dünyaya tehlike saçan ve ölümcül sonuçları olan Corona Virüsü Salgını’nı gözönünde bulundurarak cemaatimiz üyelerine bir kez daha evlerinden dışarı çıkmamaları yönündeki çağrımızı yineliyoruz.

1. Patriklik Sekreteryamıza birçok farklı yollardan ulaşan bilgiler neticesinde, bazı cemaat üyelerimizin Surp Zadig (Kutsal Diriliş) Yortusu ve «Khtum»’dan faydalanarak kutlama yemekleri düzenleyip özlem giderme amaçlı bir araya gelme planları olduğu duyumlarını almış bulunmaktayız. Cemaatimizin her bir üyesinin kıymet ifade eden sağlığı sebebiyle Kiliselerimizin kapılarının dahi ibadete kapatılmış olduğunu hatırlatmak istiyoruz. Ülkemizde her türlü toplu buluşma yasaklanmış bulunmaktadır. Diğer yandan bu ve benzeri toplantılar ve yemek sofraları kabul edilebilir olmayıp hem düzenleyenler hem de katılımcılar açısından ölümcül sonuçlar doğurabilmektedir. Bu durumda kati olarak yapılmaması gerektiğine dikkatinizi çekmek istiyoruz.

2. Diğer yandan, 13 Nisan 2020, Pazartesi gününün «Merelots» (Ölüleri Anma günü) olduğu dikkate alınarak bazı düzenlemeler yapılmıştır. Mezarlıklarımızın kapılarının açık olmasına rağmen cemaatimiz üyelerini Rab’de uyuyan aile üyelerinin kabirlerini ziyarette bulunma yönünde yüreklendirmiyoruz. Bu vesileyle Balıklı, Şişli, Halıcıoğlu, Bakırköy ve Üsküdar’da bulunan mezarlıklarımızda 11.00-13.00 saatleri arasında din görevlileri bulunacarak saat 11.00’de Tüm Rab’de uyuyanların ruhları için dua edilecektir.

3. Patrikliğimiz emriyle, bu yıl salgın sebebiyle S. Zadig döneminde din görevlilerimiz evleri ziyaret ederek «Dnorhnek» (Evlerin takdisi) dualarını gerçekleştirmeyeceklerdir. «Danerets» (Ev papazı) bulunan ailelerin din görevlileri telefon yoluyla iletişime geçerek bu ailelerle ilgileneceklerdir.

Surp Zadig ruhani coşkusu ile ümit dolu günler ve sağlık diliyoruz. İsa Mesih’in «Vermek, almaktan daha büyük mutluluktur» (Elçiler 20.35) sözünü hatırlatıyor ve cemaatimiz üyelerine bayram coşkusunu ihtiyaç sahipleriyle paylaşmalarını hatırlatıyoruz.

PATRİKLİK SEKRETERYASI

Պատրիարքութիւն Հայոց – Ermeni Patrikligi