Uluslararası ilişkiler uzmanı: Paşinyan Erdoğan’a cevap vermeli

Uluslararası ilişkiler uzmanı Suren Sargsyan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan’a Ermenistan’a yardım etme konusunda söylediği sözlerine Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın cevap vermesi gerektiğini öne sürdü.

Suren Sargsyan’a göre Erdoğan’ın bu teklifi reddedilebilir, kabul edilebilir, yada bu teklife güçlü bir siyasi cevap verilebilir, fakat hiç bir şey söylememek yanlış olur, bilhassa eğer bu mesaj Ermeni kilisesi vasıtasıyla verilmişse.

Hatırlanacağı üzere 8 Nisan’da Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Ermeni Patriği Sahak Maşalyan ile telefon görüşmesi yapmıştı. Ermenistan vatandaşlarına ülkelerine dönme kolaylığı sağlandığını belirten Erdoğan Ermenistan’a ilaç yardımında bulunmak üzere girişimlerinin olduğunu açıklamıştı.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/04/09/Paşinyan-Erdoğan/180646

Bunu beğen: Beğen Yükleniyor...