Sanal Koronun “It Is Well” Düzenlemesi 1,4 Milyon Kez İzlendi

Trajedinin ortasındayken kaleme alınmış It Is Well ilahisinden yaklaşık 150 yıl sonra, yeni bir “sanal koro” yorumlaması COVID-19 salgını sırasında binlerce Amerikalıya umut getiriyor.

“Ten Two Six Music Group”, Horatio Spafford’un 1873’te dört kızı denizde boğulduktan sonra yazdığı ilahiyi söyleyen 31 Nashville stüdyo şarkıcısını gösteren bir video yayınladı.

Her bir şarkıcı kendi parçasını telefonunda kaydetti. Daha sonra, Dove Ödülü sahibi ve daha önce Lady Antebellum, Dolly Parton, Steve Green, Sandy Patti ile ve iki Hristiyan şirket olan Word Music ve Lifeway Music ile aranjman yayınlamış olan yapımcı David Wise tarafından aranje edildi.

Güçlü, harmoni dolu video sosyal medyada hızla yayıldı. Cuma’dan itibaren Facebook üzerinde 1.2 milyon ve Youtube üzerinden yaklaşık toplam 1.5 milyon kere izlendi.

Şirkete göre şarkıcıların hedefleri, bu zorlu günlerde bir umut ve cesaret mesajı paylaşmak için kolektif seslerini kaydetmek ve teşvik etmekti.

It is Well (İyi)

Ten Two Six Music Group’un Facebook sayfasına bir kişi şöyle yazdı; “Güzel sesler ve güzel ruhlar bu dönemde umutlarımızı ve ruhlarımızı teselli ediyor. Tanrı’ya şükredin! Ruhunuza iyi gelir!!!”

Başka bir kişi de şöyle bir yorumda bulundu; “Bugün bunu izlemek bana çok iyi geldi ve ruhuma teşvik oldu!!! Tanrı’dan gelen güzel armağanlarınızı bizimle paylaştığınız için her birinize teşekkür ederim!!!”

AmericanSongWriter.com’a göre bu ilahının yazarı Horatio Spafford (1828-1888) Amerikalı bir avukat, emlak yatırımcısı ve bir kilise ihtiyarıydı. 1873’te eşi Anna ve dört kızlarıyla beraber Avrupa’ya gitmek istediler ama işleri sebebiyle Horatio onlara katılamadı. Yolculukta Anna ve dört kızının içinde bulundukları gemi başka bir gemiye çarptı ve gemi hızla battı. Sadece Anna hayatta kaldı; hikayeye göre Horatio’ya‘Yalnızca ben kurtuldum’ kelimelerini içeren kısa bir telgraf gönderdi.

“Anna ile buluşmak için çıktığı yolculuğu sırasında kızlarının boğularak öldüğü yere yaklaşırken It Is Well with My Soul (Ruhumla İyi) ilahisini yazmak için ilham aldı. American Songwriter websitesine göre, birçok kalp kırıklığı şarkısına kıyasla, bu ilahinin kaybedilenlere daha az odaklanıp, umudun nerde bulunabileceğine daha fazla odaklandır. Şüphesiz, Spafford kızlarının ölüm haberi karşısında yıkılmıştır ama kaybını yaşarken yüreği Tanrı’nın sadakatine ve İsa’nın günahkarları kurtarma isteğine dönmüştür. İlahi acı ve trajediyi göz ardı etmez veya onların altını çizmez, aksine Tanrı’nın orada bulunduğunu ve onlardan çok daha büyük olduğunu ilan eder.” (CHL)

