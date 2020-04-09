Salgın nedeniyle evde kaldığımız günlerde hangi kitabı okumalı? Cumhuriyet Kitap yol gösteriyor.

Koronavirüs salgını nedeniyle evde kaldığımız şu günlerde herkesin aklında aynı soru var: Ne okumalıyız? Cumhuriyet Kitap eki size bu konuda iyi bir rehber olabilir. Kültür ve edebiyat dünyasının yer aldığı Cumhuriyet Kitap ekinin yayın yönetmeni Turgay Fişekçi, Cumhuriyet Tv’den Serhat Doğan ile ‘ne okumalı’ sorusuna yanıt aradı.

Cumhuriyet Kitap okurlarına, yeni ve yetkin içerikli bir sayıyla daha merhaba diyor! 1573’üncü sayı ile kapak konuğu usta ozan Zahrad. Şiir, roman, öykü, yakın tarih türlerinde yeni kitaplara ilişkin söyleşi ve inceleme yazılarının yanı sıra bu hafta kuzey edebiyatını keşfe davet eden çocuk sayfası da yine ilginizi çekecek.

http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/salgin-nedeniyle-evde-kaldigimiz-gunlerde-hangi-kitabi-okumali-cumhuriyet-kitap-yol-gosteriyor-1732064

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