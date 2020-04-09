Kanada Ermenileri 24 Nisan Soykırımı anma törenini online takip edecek

Kanada Ermeni toplumu Ermeni Soykırımının 105’inci yıldönümü anma törenini online takip edecek. Kanada Ermeni Davası Konseyi ve Ermeni Devrimci Federasyonu Gençler Birliği kendi Facebook sayfalarında anma törenini yayınlayacaklar.

Yayın 24 Nisan tarihinde saat 12:00’da başlayacak. Yayın sırasında Kanada Ermeni toplumunun önde gelen isimleri, din adamları, siyasetçiler konuşma yapacak.

Ayrıca, Ermeni Soykırımına Kanada’nın yankısı ve sergilediği insani destek hakkında kısa bir film gösterilecek.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/04/09/Kanada-Ermeni-24-Nisan-Soykırım/180674