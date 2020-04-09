İstanbul Valisi Sn. Ali Yerlikaya’nın Paskalya Bayramı Mesajı

İstanbul Valisi Sn. Ali Yerlikaya’nın Paskalya Bayramı için yayınladığı mesaj:

Hristiyan vatandaşlarımızın ve tüm Hristiyan âleminin Paskalya Bayramını tebrik ederim.

“Dokunmadan geçmek” anlamına geldiğini öğrendiğim Paskalya ya da Yeniden Diriliş Bayramı, içinden geçtiğimiz korona günlerinde daha da özel bir anlam ifade ediyor.

Evet, birbirimize dokunmadan geçiyoruz. Aynı bayrağın altında yaşayan insanlar olarak; caddelerimizi, sokaklarımızı, ibadethanelerimizi, dostça merhabalaşmayı özlüyoruz.

Komşularımızı, arkadaşlarımızı ve İstanbul’u özlüyor; insanlık olarak çetin bir sınav veriyoruz.

Elbet bugünler de Rabbimizin inayetiyle geçecek. Gözle görünmeyen bu düşmanı birlikte yeneceğiz.

Aynı ülkenin, aynı şehrin evlatları ve aynı Allah’ın kulları olarak bu zor günlerin üstesinden birbirimize dua ederek geleceğiz.

Bu günler geçtikten sonra, ilahi neşe İstanbul’un dört bir köşesinden yeniden yükselecek.

Komşularımızla, dostlarımızla yine hep birlikte İstanbul’u yaşayacağız.. Kalbe güzel duygular telkin eden Paskalya’nın; insanlığın dirilişine vesile olmasını diliyor, bayramınızı tebrik ediyorum.

Ali YERLİKAYA

İstanbul Valisi

http://www.istanbul.gov.tr/istanbul-valisi-sn-ali-yerlikayanin-paskalya-bayrami-mesaji?fbclid=IwAR2R2-HunLa_8xyAOaaCw6DBJHKnKVtu6a3QgSRSe6qm51eFWJa6T7zE6PQ