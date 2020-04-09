Ermenistan Dışişleri Sözcüsü’nden Erdoğan’ın açıklamasına yorum: “Gündemimizde böyle bir konu yoktur”

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı’nın Basın Sözcüsü Anna Nağdalyan, diplomatik ilişkiler olmadığına ve kapalı sınırlara rağmen Ermenistan vatandaşlarının Türkiye’den dönmelerinin nasıl sağlandığını açıkladı, ayrıca Türkiye Ermeni Patrikliği’nin basın açıklaması ile ilgili de yorum yaptı.

“ArmenPress” haber ajansına konuşan Nağdalyan, Ermenistan’ın, özellikle koronavirüsün yaygın olduğu ülkelerde zor durumda kalan vatandaşlarının dönüşünün sağlanmasına öncelik verdiğini kaydederek, “Türkiye’de bulunan ve ülkeye dönmek isteyen yaklaşık 100 vatandaş, Ermenistan Dışişleri Bakanlığı’na başvurmuştu. Dışişleri Bakanlığı’nın çabaları ve finansmanı ile, Ermenistan’a dönmek isteyen yetmişe yakın vatandaşımızın Gürcistan üzerinden dönüşü sağlandı. Onlar Ermenistan’a varınca 14 günlük zorunlu karantina altına alınacak” ifadelerini kullandı.

İstanbul Ermeni Patrikliği’nin, Erdoğan’ın Ermenistan’a koronavirüse karşı mücadele kapsamında ilaç yardımı sağlamaya hazır olduğunu bildiren basın açıklamasına da değinen Nağdalyan, “Ermeni Patrikliği’nin, Türkiye Cumhurbaşkanı ile yapılan telefon görüşmesi hakkındaki basın açıklamasından haberimiz var. Üçüncü taraf olarak resmi olmayan bir açıklamayı yorumlamamayı tercih ederiz. Her halükarda gündemimizde böyle bir konu yoktur” dedi.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/04/09/Ermenistan-Erdoğan-koronavirüs/180656