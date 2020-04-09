Ermenistan Dışişleri Bakanı Rusya Dışişleri Bakanı ile koronavirüs salgınının yayılmasını önleyen adımlar konusunu ele aldı – Ermenistan Kamu Radyosu

Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklama uyarınca Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrap Mnatsakanyan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefon görüşmesi yaparak koronavirüs salgınının yayılmasını önleyebilen adımlar konusunu ele aldı.

Mnatsakanyan ve Lavrov Ermenistan-Rusya iki taraflı ilişkileri, Artsakh (Yukarı Karabağ) sorunu, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü, Avrasya Ekonomik Birliği, Bağımsız Devletler Topluluğu ve Birleşmiş Milletler Teşkilatı gibi örgütler kapsamında geliştirilen işbirliği konusu üzerine de görüş teatisinde bulundular.

Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre telefon görüşmesi, Ermeni tarafının girişimiyle yapıldı.

Ermenistan Kamu Radyosu

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