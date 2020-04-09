Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Belediye Başkanı İmamoğlu Pesah Bayramı için tebrik mesajı yayınladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yayınladıkları mesajlarda Yahudi aleminin Pesah Bayramı’nı kutladı.

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı resmi sitesinde yayınlanan mesajda şunları belirtti: “Hamursuz Bayramı münasebetiyle, toplumda karşılıklı sevgi ve saygının, barışın ve huzurun temeli olduğunu bir kez daha vurgulamak istiyorum.

Ülkemiz tüm dünyada etkili olan Kovid-19 salgınıyla mücadele ederken, aziz milletimiz bir kez daha birlik ve beraberlik içinde her zorluğun üstesinden gelebileceğini göstermiştir. Bu anlayışla ‘Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ diyerek başlattığımız Milli Dayanışma Kampanyası’na destek veren Musevi vatandaşlarımıza da teşekkür ediyorum.

Tüm vatandaşlarımızın omuz omuza geleceğe yürüyüşü, ülkemizi aydınlık yarınlara taşıyacaktır. Bayramları vesilesiyle barış içinde birlikte yaşadığımız Musevi vatandaşlarımız başta olmak üzere tüm Musevilere esenlik dileklerimi sunuyor, kendilerini en kalbi duygularımla selamlıyorum.”

Pesah Bayramı’nı kutlayan İmamoğlu da mesajında zor günlerden geçtiğimizi, birbirimizden fiziki olarak uzak olsak da gönüllerin bir olduğunu belirtti.

http://www.salom.com.tr/haber-114245-cumhurbaskani_erdogan_ve_belediye_baskani_Imamoglu_pesah_bayrami_icin_tebrik_mesaji_yayinladi.html