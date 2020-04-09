Çin Cumhurbaşkanı Ermeni mevkidaşının mektubuna cavep verdi

Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisian Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’e mektup yazıp koronavirüs salgınına karşı mücadelede Çin’in kaydettiği ilerlemeyi takdir ettiğini ifade etmişti.

Cevap olarak yazdığı mektupta Çin Devlet Başkanı Armen Sarkisian’a teşekkür ederek bu salgına karşı mücadelede Ermenistan’a destek vermeye hazır olduklarını da vurguladı.

Şi Cinping Ermenistan Cumhurbaşkanına yönelik mektubunda “Çin Halk Cumhuriyeti Hükümeti ve Çin halkı adına samimi desteğimizi dayanışmamızı ifade etmek istiyorum Ermenistan Cumhuriyeti Hükümetine ve Ermeni halkına, tüm hastalara acil şifalar diliyorum” ifadelerine yer verdi.

Çin Devlet Başkanı Ermeni ve Çin halklarının sağlığı ve hayatı korumak adına Ermenistan ile sağlık alanında işbirliğinin pekiştirilmesine yönelik adımlar atmaya hazır olduğunu da belirtti.

Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisian Çin mevkidaşıyla ileride diyaloğu devam edeceğini açıkladı.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/04/09/Çin-Ermenistan-koronavirüs/180605

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