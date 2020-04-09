AB’den Ermenistan’a 92 milyon avroluk maddi destek

Avrupa Birliği, acil ve kısa vadeli ihiyaçlarının giderilmesi için Ermenistan’a 92 milyon avroluk destek sağlayacak. Ermenistan’da AB heyet ofisinin siyasi, basın ve enformasyon dairesi, konuyla ilgili bir açıklama yayınladı.

Bu finansman, tıbbı cihazların ve malzemelerin satın alınması, sağlık ve laboratuvar çalışanlarının yeniden yeniden eğitilmesi, KOBİ’lerin ve iş dünyasının desteklenmesi, ayrıca koronavirüs nedeniyle zarar görenlere sosyal yardım vermek hedefiyle kullanılacak.

ERMENİ HABER AJANSI

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