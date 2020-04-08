Türkiye ve Azerbaycan bu sefer de Ermeni duduk enstrümanına göz dikti

Duduk çalgısının saf bir Ermeni enstrümanı olduğundan dünyada şüphe eden yok. Fakat başkaların her türlü miraslarına sahip çıkmayı seven komşularımız bu sefer Ermenistan’ın sembollerinden biri olan geleneksel Ermeni duduk enstrümanına sahip çıkmaya çalışıyor.

UNESCO’nun somut olmayan kültürel miras listesinde Ermeni müzik enstrümanını kendi adına kaydetmek için Türkiye ve Azerbaycan harekete geçti.

Türkiye Kültür ve Turizm Bakanlığı yaptığı başvuruyla ilgili açıklamada bulunmuştu.

Sputnik Armenia haber ajansına konuşan Ermenistan Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Bakan Yardımcısı Narine Khachatryan bununla ilgili endişelenmeye gerek olmadığını ifade etti. Ona göre Ermenistan çoktan UNESCO’nun somut olmayan kültürel miras listesine duduk enstrümanını dahil etti ve hiç kimse duduğun saf Ermeni çalgısı olduğunu reddedemez.

Tarihi kanıtlar bu konuda nettir. İki çeşit kayısı ağacından hazırlanan bu enstrüman 2008 yılında UNESCO’nun somut olmayan kültürel miras listesinde Ermenistan adına yer aldı. Ermenistan adına yer alan kültürel değerler arasında 2010 yılında aynı listeye Ermeni Haçkarlar (Haç taşı), 2012 yılında ‘Sasunlu Davit’ destanı, 2014 yılında Ermeni lavaş ekmeği, 2017 yılında ise Koçari oyunu yer aldı.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/04/08/Azerbaycan-Türkiye-Ermeni-duduk/180459

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