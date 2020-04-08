SAYIN CUMHURBAŞKANI PATRİK HAZRETLERİNİ ARADI

Bugün, 8 Nisan 2020 Çarşamba, saat 17.00 sularında Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi şahsen Patrik Haxretleri’ni aramış, hâl hatır sormuşlardır.

Kendileri “Biz Bize Yeteriz Türkiyem” kampanyasına Ermeni cemaatinin, din adamlarının ve vakıflarının katkılarından duyduğu memnuniyeti belirtmiş ve teşekkürlerini iletmişlerdir.

Ermenistan vatandaşlarına ülkelerine dönme kolaylığı sağlandığını belirtmiş ve Ermenistan’a ilaç yardımında bulunmak üzere girişimlerinin olduğunu açıklamıştır.

Sayın Patriğe bu dönemde iyi korunması gerektiğini söyleyen Sayın Cumhurbaşkanımız, liderlerin tecrit durumunda internet imkanlarından faydalanmalarının büyük bir nimet olduğunu dile getirmişlerdir.

Cemaatimizin herhangi bir sorunu olup olmadığını soran Cumhurbaşkanımıza, Sayın Patrik, bu telefon aramasının kendisi ve cemaati için büyük bir moral olduğunu belirterek, bu nezaketlerine mukabil Zat-ı Âlilerine sağlık, esenlik ve başarı temennilerini ve dualarını iletmişlerdir.

PATRİKLİK SEKRETERYASI

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