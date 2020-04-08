Protestan Kiliseler Derneği, Resmi Sitesinden “Teşekkür” Mesajı Yayınladı

Protestan Kiliseler Derneği Temsilciler Kurulu’nun resmi sayfasında bugün bir “Teşekkür” mesajı yayınlandı. Yayınlanan mesajda, Koronavirüs salgınında dışarda hizmet eden herkese teşekkür edildi ve onlar için dua ettikleri belirtildi.

“Çin’in Wuhan şehrinde 1 Aralık 2019 tarihinde ortaya çıkan ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından 11 Mart 2020’de salgın olarak ilan edilen yeni tip korona virüs (COVID-19) hızla dünya genelinde yayılarak küresel bir kriz haline geldi. COVID-19 yüksek bulaşıcılığı, insan vücudunda kalıcı hasar bırakması, başta yaşlılar ve kronik rahatsızlığı bulanan bireyler olmak üzere insan sağlığı üzerinde hayati tehlikeye sebep olacak etkileri nedeniyle toplum sağlığı için acil müdahale edilmesi gereken bir tehdit.

Şimdiye kadar alınan önleyici ve koruyucu tedbirlerin yanı sıra halkımız da yöneticiler tarafından yapılan “Evde Kal” çağrılarına büyük oranda uymaktadır. Buna rağmen ülkemizde COVID-19 vakaları görülmekte, can kayıpları yaşanmakta ve tüm dünyada olduğu gibi vaka sayılarında günden güne artış eğilimi gözlemlenmektedir.

Halkımızın “Evde Kal” çağrılarına uyarak gönüllü karantina uyguladığı bu günlerde; hayatlarını riske atma pahasına görevlerinin başında bulunan doktorlar ve diğer sağlık çalışanları başta olmak üzere; güvenlik hizmetlerinin yanı sıra koruyucu hizmetlere de katkı sağlayan emniyet, jandarma ve belediye personeline, online alışverişlerimizi kapımıza kadar getirerek evde kalmamımızı kolaylaştıran PTT ve kargo personeli, kuryelere, market ve fırınlar başta olmak üzere ihtiyaçlarımızı temin için çalışan işletmelerin fedakâr personeline ve çalışmaya devam ederek üretimin ve hizmetlerin devam etmesini sağlayan işçilere ve memurlara toplumsal düzenin devamını sağladıkları, sahada ve evlerinde yaptıkları haberler ve yayınlarla gelişmelerden haberdar olmamızı sağlayan basın mensuplarına teşekkür ederiz.

Hayatlarını ortaya koyarak yaptıkları bu işi takdir ediyoruz. Gösterdikleri çabanın öneminin farkında olduğumuzun bilmelerini istiyoruz. Aileleriyle birlikte geçiremedikleri bu zor zamanları telafi etmeye fırsat bulabilmeleri ve ailelerinin de sağlıklarını koruması ve esenlikte olmaları için dua ediyoruz.”

https://haber.sat7turk.com/protestan-kiliseler-dernegi-resmi-sitesinden-tesekkur-mesaji-yayinladi/

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