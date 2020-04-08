Kristal Gece ünlü seslerle Facebook’ta sesli roman oldu

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin de seslendirenler arasında olduğu Kristal Gece sesli romanına gazetemizin genel yayın yönetmeni İvo Molinas da sesi ile katkıda bulundu.

2. Dünya Savaşı’nda Nazilerin Yahudilere karşı yaptığı soykırımı ( Holokost) anlatan roman, Facebook dışında diğer sosyal medya mecralarında da sesli roman olarak yayınlanıyor. Üç bölümde hazırlanmış sesli romanı seslendirenler arasında ünlü isimler bulunuyor. RTÜK Başkanı Şahin de romana ses verenler arasında.

Romanı seslendiren diğer isimlerse şöyle: Neyzen ve yazar Hakan Mengüç, yazar ve yayıncı Yelda Cumalıoğlu, yazar Çağrı Dörter, gazeteci Benan Kepsutlu, Şalom Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İvo Molinas, yönetmenler; Gani Rüzgar Şavata, Derviş Zaim, Aytekin Birkon ve Veli Çelik. Prof. Uğur Batı, psikolog Esra Ezmeci, blogger ve fotomodel Dilara Kırmıt gibi ünlü isimler de romanı seslendirenler arasında.

2019 yılında Türkiye Altın Kalem Ödülü’ne layık görülen Kristal Gece Romanı, Türkiye’de de yoğun ilgi görmüştü. New York’ta birincilik ödülü kazandığı “Göç Psikolojisi” ve Bengladeşli ünlü yönetmen Şehriyar Kabir ile ortak çektiği “Mevlana Belgeseli” başta olmak üzere peş peşe dünya çapında projeleri ile gündeme gelen yazar ve yönetmen Ferhat Atik, Holokost dönemini anlatan görüntülerle hazırladığı sesli romanın kurgusunu bizzat kendisi üstlendi.

Talia Hafız, Wendel Scherer ve Lars Meyer’e ait bestelerin kullanıldığı sesli roman, 1938 yılında başlayıp 1947 yılına kadar geçen süreci anlatıyor.

Arka planda 2. Dünya Savaşı’nın gerçeklerini veren romanda, iki Yahudi ailenin Nazi zulmünden kurtulmak için, Türkiye’nin Berlin Büyükelçiliği yardımı ile kaçışlarını ve Filistin’e gitmek için Kıbrıs’a gelişleri anlatılıyor.

Roman’ın ön sözü ise politik psikoloji dehası kabul edilen, 5 kez Nobel Ödülü’ne aday gösterilmiş Prof Dr. Vamık Volkan’a ait. Volkan’ın ön sözünü ise seslendirme sanatçısı Mehmet Şekli seslendirmiş.

Ferhat Atik’in şimdilerde İngilizce ve İbraniceye çevrilmekte olan romanının 1. bölümünü Facebook adresinden ücretsiz olarak izleyip dinleyebilirsiniz.

Şalom Gazetesi

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