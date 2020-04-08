İki uçuşla Rusya’dan 400’den fazla Ermenistan vatandaşı ülkesine döndü

Ermenistan Dışişleri Bakanlığının Facebook sayfasında yer alan paylaşıma göre 6 ve 7 Nisan tarihlerinde ‘Red Wings’ havayolu şirketinin düzenlediği Moskova-Yerevan özel uçuşlarla Rusya’da bulunan 400’den fazla Ermenistan vatandaşı ülkesine geri döndü.

Rusya’dan gelen Ermenistan vatandaşlarının kötü maddi durumundan dolayı Dışişleri Bakanlığı yakalaşık 150 vatandaşa ücretsiz bilet sağlandığını da belirtti.

Bu iki uçuşla Ermenistan’a dönen vatandaşlar 14 gün karantina altına alınacak.

Bu iki üçuşla geri gönemeyen yaklaşık 200 Ermenistan vatandaşı da Moskova’da dört farklı otellerde yerleştirildi.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/04/08/Rusya-Ermenistan-koronavirüs/180449

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