Garo Paylan: Diyarbakır’da 27 günde neden sadece 500 test yapıldı?

Diyarbakır’da koronavirüs salgınının yaygın olarak görüldüğünü belirten HDP Diyarbakır Ermeni Milletvekili Garo Paylan, Diyarbakır’da yapılan test sayısını Meclis gündemine taşıdı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yanıtlaması istemiyle soru önergesi veren Paylan, Diyarbakır’da son 27 günde neden sadece 500 adet koronavirüs testi yapıldığı sordu.

Paylan, “Diyarbakır gibi salgının yaygın olarak görüldüğü, koronavirüsten ölümlerin olduğu, iki milyona yakın nüfusu olan bir şehirde bu kadar az testin yapılması anlaşılmazdır” dedi.

Paylan Sağlık Bakanı Koca’nın şu soruları yanıtlamasını istedi:

“Diyarbakır’da neden sadece 500 adet koronavirüs testi yapılmıştır?

Diyarbakır’a ve diğer bölge illerine test dağıtımında ayrımcılık yapılmakta mıdır?

Vatandaşlarımız ne zaman, yaygın, hızlı sonuç alınan, kolay erişilebilir, ücretsiz koronavirüs testlerine ulaşacaktır?”

Aynı zamanda TTB Merkez Konseyi Üyesi Samet Mengüç, Diyarbakır’daki gerçek tabloya ilişkin resmi verilerin güvenirliğini sorguladıklarını çünkü Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın Diyarbakır’da “ölüm yok” dediği dönemde koronavirüs nedeniyle beş ölümün olduğunu söyledi.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/04/08/Garo-Paylan-Diyarbakır/180420

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