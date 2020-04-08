Forbes listesinde iki Ermeni var – Ermenistan Kamu Radyosu

Forbes listesinde iki Ermeni var

Forbes dergisi, 2020’de dünyanın en zengin insanlarının bir listesini yayınladı. Bu yıl listede sadece iki Ermeni var ve her ikisi de Rusya’dan.

‘Tashir’ markasının sahibi Samvel Karapetyan, 2.5 milyar dolarlık mülkle 836. sırada yer alıyor. Ermeni kökenleri olan Sergey Galitsky (Harutyunyan) 3.4 milyar dolar ile 565. sırada bulunuyor.

Bir önceki yıla göre Ermenilerin sayısı yarıya düştü. Eduardo Ernekian ve Caroline Raphaelian bu yıl listede değil.

Ermenistan Kamu Radyosu

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