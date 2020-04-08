Ermenistan’da koronavirüs vaka sayısı 28 kişiyle arttı ve bir ölüm daha kaydedildi

8 Nisan itibarıyla Ermenistan’da 28 yeni koronavirüs vakası tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 881’e ulaştı. Fakat iyileşenlerin sayısı da artmaya devam ediyor ve sadece 8 Nisan’da 27 kişi iyileşip taburcu edildi.

Toplam iyileşenlerin sayısı 114’e ulaştı.

Mallesef 93 yaşında olan bir hasta 8 Nisan’da hayatını kaybetti. Koronavirüs dışında yaşlı vatandaşımız aynı zamnda kanser hastasıydı.

Ermenistan’da Olağanüstü hal devam ediyor ve 14 Nisan tarihine kadar sürmeye devam edecek.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/04/08/Ermenistan-koronavirüs/180509

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