Ermenistan, askeri-sanayi ürünlerini yakın gelecekte ihraç edecek – Ermenistan Kamu Radyosu

Ermenistan askeri-sanayi kompleksinin ürünlerinin dünya pazarına ihraç etmek için mekanizmalar geliştirilmektedir.

Ermenistan Yüksek Teknoloji Sanayi Bakanı Hakob Arshakyan, basın toplantısında Ermeni askeri-sanayi kompleksinin ürünlerinin yakın gelecekte uluslararası pazara girebileceğini açıkladı.

Bakan, “Bu modern teknolojik bir üründür. Bu tamamen Ermenistan’da tasarlandı ve Ermenistan’da böyle bir potansiyel var. Dış pazarlara girme açısından askeri-sanayi kompleksinin gelişiminde böyle bir bölüm var ve şimdi mekanizmaları geliştiriyoruz.” diye söyledi.

Bakan, Ermenistan’ın askeri-sanayi ürünlerini yakında yurtdışında sunabileceği yönünde umudunu dile getirdi.

Ermenistan Kamu Radyosu

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