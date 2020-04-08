Ermeni Soykırımı Müzesinden 24 Nisan’da Facebook profil resimleri değiştirme çağrısı – Ermenistan Kamu Radyosu

Ermeni Soykırımının 105’inci yıldönümüne doğru Ermeni Soykırımı Müze-Enstitüsü Ermenistan vatandaşlarına, tüm Ermenilere ve Ermeni halkının dostlarına çağrıda bulundu.

Ermenhabere göre yapılan çağrıda 24 Nisan tarihinde Facebook kullanıcıların kendi profil resimlerini değiştirip Müze-Enstitüsü tarafından hazırlanan özel çerçevre içinde Ermeni Soykırımında hayatı kaybeden, yada Ermeni Soykırımında hayatta kalabilen bir akrabasının resminin kullanılması isteniyor.

Yada seçenek olarak Ermeni Soykırımı kurbanlarından Batı Ermeni aydınların, siyasetçilerin, toplumsal faaliyetleriyle meşhur şahısların, fedailerin, askerlerin ve komutanların resimleri de kullanılabilir. Aynı zamnda Batı Ermenistan’ın kültürel mirasını temsil eden resimler de profil resimde yer alabilir.

Kullanılacak olan profil resimleri için özel hazırlanan çerçeve üzerinde sadece kısa bir yazı var ‘HATIRLIYORUM’.

Aşağıdaki referansla siz de profil resminizi bu çerçeveyle değiştirebilirsiniz:

Ermenistan Kamu Radyosu

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