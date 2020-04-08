Cumhurbaşkanı Patrik Hazretleri Bartholomeos’u aradı

Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Patrik Hazretleri Bartholomeos’u telefonla arayarak İstanbul Rum Patrikhanesi’nin Koronavirüs salgını mücadelesi çerçevesinde yapılan Milli Dayanışma Kampanyasına (Biz Bize Yeteriz Türkiyem) verdiği destek için teşekkür etti.

Patrik Hazretleri, Sayın Cumhurbaşkanımıza arama nezaketinde bulundukları için teşekkür ettikten sonra, Rum toplumunun, Vakıflarının, Metropolitliklerinin ve de mensuplarının da kampanyaya ayrı ayrı sağladıkları katkıları ve gösterdikleri dayanışma hassasiyetini anlattı.

Telefon görüşmesinde ayrıca Sayın Cumhurbaşkanı, yaklaşan Paskalya Yortusu münasebetiyle Ortodoks alemini ve Rum toplumunu kutladı.

15 dakika süren görüşme Covid-19 salgının ülkemizde ve tüm dünyada bir an önce bitmesi temennisiyle sonuçlandı.

Ecumenical Patriarchate

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