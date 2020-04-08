ABD Ermenistan’a 2000 adet koronavirüs testi verecek

Ermenistan’da Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçiliği Ermenistan’a ABD tarafından 2000 adet koronavirüs testi gönderileceği açıkladı.

Ayrıca, Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamaya göre ABD Nükleer enerjisi uluslararası geliştirme ajansı COVID-19 yeni koronavirüs salgınına karşı mücadele kapsamında 6 miliyon dolarlık destek sağlayacak. Bu kapsamda koronavirüs test paketleri için de destek verilecek.

Daha önce de Ermenistan Hükümeti Ermenistan’da koronavirüs testlerinin yerli üretimi gerçekleştirmek için Moleküler biyoloji enstitüsüne destek vereceğini açıklamıştı.

Hatırlanacağı üzere 16 Mart tarihinden 14 Nisan tarihine kadar Ermenistan’da koronavirüs salgınını önlemek için Olağanüstü hal ilan edildi. 25 Mart’tan itibaren sokağa çıkmasını sınırlandıran kural yürürlüğe girdi ve 12 Nisan tarihine kadar devam edecek. Ermenistan Hükümeti bu durumdan dolayı meydana gelen ekonomik sorunlarını gidermek adına vatandaşlar için 9 tane destek paketi oluşturdu.

ERMENİ HABER AJANSI

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