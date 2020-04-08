55 Rum vakfından Milli Dayanışma Kampanyası’na 103 bin lira destek

Rum Cemaat Vakıfları Destekleme Derneği, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçtiğimiz haftalarda duyurduğu “Milli Dayanışma Kampanyası”na destek verdiklerini açıkladı. Açıklamaya göre 55 vakıftan yapılan toplam 103 bin liralık bağış yapıldı.

Bunun yanı sıra Urla Metropolitliği 5 bin, Gökçeada ve Bozacada Metropolitliği 10 bin, Antalya ve Alanya Metropolitliği bölgede bulunan belediyelere 60 bin lira bağış yaptı.

Rum Cemaat Vakıfları Destekleme Derneği’nden Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy’a gönderilen yazıda, “Milli Dayanışma Kampanyasına vakıflarımıza da destek verme imkanı sağladığınız için teşekkür eder, yaşamakta olduğumuz sıkıntıları el birliği ile kısa zamanda aşmak umuduyla iyi dileklerimizi arz ederiz” denildi.

Milli Dayanışma Kampanyası’nın açıklanmasının ardından Vakıflar Genel Müdürlüğü, tüm vakıflara gönderdiği yazıyla bağış kampanyasına katılınmasını istemişti.

Yazının ardından Hahambaşı İshak Haleva ve Türkiye Ermenileri Patriği II. Sahak beş maaşını bağışlarken, İstanbul Rum Patrikhanesi 300 bin lira bağışta bulunmuştu.

1,4 trilyon lira bağış toplandı

“Biz Bize Yeteriz Türkiyem” sloganıyla 30 Mart’ta başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası’na şimdiye kadar toplam 433 bin 936 tekil bağış ile 1 trilyon 415 milyar 329 bin lira bağış yapıldı.

Atılan 4 milyon 600 bin SMS ile kampanyaya 46 milyon lira bağışta bulunuldu.

Kampanyaya en yüksek bağışı 100 milyon lira ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yaptı.

TCMB’yi, 62 milyon 300 bin lira ile Ziraat Bankası, 56 milyon lira ile Halk Bank ve 50 milyon lira ile Vakıfbank izledi. Özel bankalar arasında en yüksek bağış 20 milyon 50 lira ile Kuveyt Türk’ten geldi.

Erdoğan’ın 7 aylık maaşını bağışlayarak başlattığı kampanyaya birey olarak en yüksek bağışı yapan isim ise 13 milyon lira ile Atasay Kuyumculuk’un sahibi Cihan Kamer oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu’nun 1 milyar 923 bin lira ile katıldığı kampanya hemen hemen tüm futbol kulüplerinden de destek gördü.

Independent Türkçe

Independent Turkce

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