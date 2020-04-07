Uykuları kaçıran mahrem kasetler

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ERSİN RAMOĞLU (GÜNEY)

Ankara Kuşu Oktay Yaşar’ın Whatsap, Telegram ve Line kayıtları FETÖ’nün işi çıktı.

Yalan ve iftiraların merkezi belliydi.

Twitter canavarı Yaşar, bülbül gibi öttü!

Neler dedi bilseniz.

Kimleri ele verdi görseniz!

O ötünce Ankara Kuşu ile irtibatlı olan kriptolar ve CHP’nin bazı üstyöneticilerini korku sardı…

Siyasilerin yazışmaları polisin elinde.

Ermeni kökenli bir vekilin eşinin hesabından da adama düzenli para gönderildiği tespit edildi.

Dosya müthiş…

Devlet sadece virüsle uğraşmıyor.

Bu soysuzlarla da uğraşıyor!

Bir başka önemli bilgi ise Kazakistan’dan geldi.

Cezaevindeyken ölen eski Ankara İstihbarat Şube Müdürü FETÖ’cü Zeki Güven elindeki mahrem kaset ve ses kayıtları FETÖ’nün Kazakistan imamında.

Adam bu kasetlerde uygunsuz görüntüleri olan siyasetçi, iş insanı vebürokratlara şantaj yapıyor.

Ankara’daki bazı işadamı ve siyasetçileri kirli görüntülerini internette yayınlamakla tehdit ediyor.

Ve yüklü miktarda da para istiyor.

FETÖ’nün elinde kaseti bulunan siyasiler ve iş adamlarının ödü patlıyor.

***

Virüsle asıl mücadeleyi Türkiye veriyor.

Çünkü hiçbir ülkede muhalefet ve muhalifler hükümetin işini zorlaştırmıyor.

Bizde ise tam aksi oluyor!

Yalan ve iftira kampanyası hız kesmiyor.

Muhalefet devlete ve hükümete virüsten beter saldırıyor.

Hem de şuursuzca…

“Biz Bize Yeteriz” ne demek?

Soysuzlar bunu anlamıyor.

Ya da anlamak işlerine gelmiyor!

“Biz bize yeteriz” demek;

IMF’ye, FED’e, Avrupa’ya, ABD’ye ve çok uluslu şirketlerle emperyal güçlereteslim olmamak demektir.

Dayanışmayla ayakta dururuz demektir!

Gelelim FETÖ’nün Kazakistan imamına.

Kimdir bu adam?

Türkiye’den kaçmadan önce Ankara Çankaya imamı idi.

Ağabeyi Mansur Yavaş‘ı CHP’ye monte eden kişidir.

İki kardeşte şimdi firaridir…

Biri Amerika’da, diğeri ise Kazakistan’dadır…

Orada taş ocağı işletmektedir…

İddiaya göre taş ocağı üzerinden de kara para aklamaktadırlar!

***

FETÖ’cü polis şefi Zeki Güven cezaevine girmeden önce elindeki seks kasetlerini ATO imamına teslim etti.

O da mahrem görüntülerin bulunduğu kasetleri kardeşine verdi.

Küçük kardeş bu kasetleri paraya dönüştürmek için ilgilisine şantaja başladı.

‘Bu kasetler yayınlanırsa, ortalık karışır, siyaset alt üst olur’ şeklindekisözleri, ortalığın karışmasına yetti.

Kazakistan’a giden bazı kişilerin kasetleri istediği, karşılığında ise Türkiye- Kazakistan arasında para transferi için bir koridor açılmasının açılmasının talep edildiği öğrenildi.

Kasetleri kimler istedi?

Bunu öğrenemedik.

Kasetleri elinde bulunduran kişinin “Koronovirüs’ün gündemden düşmesindensonra ortalık çok karışacak” şeklindeki sözleri önemli ama.

FETÖ’cülük bitmez.

Bunlar Fetullah Gülen‘e körü körüne bağlı mankurtlardır.

Gülen ne derse onu yapıyorlar.

***

“Chatham House” dünyaya yön vermek için İngiltere’de kurulmuş bir örgüttür.

İngiliz derin devletinin bir örgütü.

Osmanlı’yı yıkan seküler-laik Türkiye’nin kurulma planları burada yapıldı.

İngiltere’de üniversite okuyanların çoğu bu kurum tarafından devşirilip ülkelerinde etkin konuma getirilir.

“Chatham House” dünyada büyük şehirlerin başkanlarını da kontrol eder.

Ekrem İmamoğlu seçilir seçilmez Chatham House gitti.

Sonra hükümetle didişmeye başladı.

Anlayın mevzuyu!

Karamollaoğlu da İngiltere okudu.

Gül de aynı yerde okudu.

Yani kodları aynı.

Başka bir şey dememe gerek var mı?

https://www.sabah.com.tr/yazarlar/bolgeler/ramoglu/2020/04/07/uykulari-kaciran-mahrem-kasetler

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