Şişli Spor Kulübü’nden bir ilk daha

HYETERT – COVID-19’un yayılmasını engelleme tedbirleri çerçevesinde faaliyetlerini durduran kurumlardan biri de Spor okullar oldu. Şişli Spor Kulübü ilk günden itibaren bu yeni düzene ayak uydurmak için projeler üretti ve spor okulu öğrencilerini spor ile iç içe tutmayı başardı.

Bu salgın ile henüz karşılaşmadan, spor okulu öğrencilerini, Kulübün sosyal medya hesaplarının takipçilerini arttırmak için teşvik eden Şişli Spor Kulübü bu sayede yüzlerce yeni takipçiler edinmişti.

Salgın tehdidi doğduğunda ve insanlara evde kalmaları önerildiğinde Şişli Spor Kulübü de #evdespor hashtag’i ile spor okulu öğrencilerini evde kaldıkları günlerde de spor yapmaya teşvik etti. Çektikleri videoları kulübün instagram hesabında paylaşarak daha da fazla kişiye ulaşıp adeta bir sosyal sorumluluk projesine imza attılar. Spor okulu öğrencileri hem spor yapıyor hem de yaratıcı videolar hazırlıyorlardı. Bir dönem ‘Survivor’ videoları bile hazırladı çocuklar. Bu aktiviteleri çocukları ile hazırlayan ailelere onlarla birlikte keyifli zaman geçirme fırsatı veriyordu.

Şişli Spor Kulübü, yeni bir uygulama başlattığını bugün yine Instagram hesaplarından duyurdu. Sosyal Medya hesapları takipçilerini Spor dünyasının başarılı isimleriyle buluşturacaklar. Instagram hesapları üzerinden canlı yayınlanacak ilk etkinliğin konuğu Türk basketbolunun efsane ismi Erman Kunter olacak.

ERMAN KUNTER KİMDİR?

8 Ekim 1956 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelen Erman Kunter, Basketbola İstanbul Teknik Üniversitesi’nde başlayan Kunter, sırasıyla Beşiktaş, Eczacıbaşı, Yenişehir, Fenerbahçe ve Çukurova Sanayi takımlarında forma giydi. 1988 yılında Fenerbahçe formasıyla 175-101 sonuçlanan Hilalspor maçında 153 sayı atarak rekor kırarken, ilk yarıda attığı 81 sayıyla bir devrede en fazla sayı üreten basketbolcu olarak da tarihe geçti. 1987-1988 sezonunda Fenerbahçe formasıyla Türkiye Ligi sayı kralı oldu.

Genç takımlar da dahil toplam 213 kez millî olan Kunter, millî formayla rakip potalara tam 3.699 sayı bıraktı. 1983 yılında Fas’ın Kazablanka kentinde düzenlenen Akdeniz Oyunları’nda bronz, 1987 yılında Suriye’nin Lazkiye kentinde düzenlenen Akdeniz Oyunları’nda altın madalya kazanan takımda yer aldı.

Antrenörlük kariyerine 1994’te Darüşşafaka ile başladı. 1996-1997 sezonunda çalıştırdığı Beşiktaş sezonu 13. sırada bitirerek küme düştü. 1997 yılında Türkiye Millî Basketbol Takımı’nın başına geçti. 1999 Avrupa Basketbol Şampiyonası’nda Fransa’da genç oyunculardan kurulu Millî Takımı, çeyrek finale taşıdı. Bir yıl sonra Millî Takımdan ayrıldı.

2002-2003 arasında Galatasaray’ı çalıştırdıktan sonra, Fransız Cholet Basket’in başına geçti. İlk sezonda Cholet takımını küme düşmekten kurtarıp, play-off’ları zorlayan bir takıma dönüştürmeyi başardı. Ertesi sezon gene aynı ülkeden Asvel Villeurbanne’ü çalıştırdı. En son 2006 yılında eski takımı Cholet Basket’inin başına geçti. 2010 yılında Fransa 1. Basketbol Ligi’nde Erman Kunter’in antrenörlüğünü yaptığı Cholet, Paris’teki Bercy Spor Salonu’nda oynanan müsabakada Le Mans’ı 81-65 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı. 2010 yılında Fransız L’Equipe gazetesi Erman Kunter’i ligin gelmiş geçmiş en iyi beş yabancı antrenöründen biri olarak gösterdi. 2010-11 sezonundaysa Kunter’in takımı Cholet, finalde SLUC Nancy takımına kaybetti.

2012-2013 sezonu öncesinde Beşiktaş’ın başına getirildi. 2012-13 sezonunda Erman Kunter’in Beşiktaş’ın başında çıktığı ilk resmi maçta Beşiktaş, Anadolu Efes’i yenerek tarihindeki ilk Cumhurbaşkanlığı Kupası’nı kazandı.

2014-15 sezonu başında Beşiktaş’taki genel koordinatörlük görevinden ayrılan Kunter Fransa’nın Le Mans takımının başına geçmiştir. 7 Şubat 2017 tarihinde takımdan ayrıldı. Erman Kunter, 2017/2018 sezonu için Galatasaray Odeabank ile anlaştı.

Gerek sporculuk gerekse antrenörlük kariyeri ile gerçek bir rol model olan Erman Kunter şu an Fransa’nın 1. Lig Takımı Cholet’nin antrenörlüğünü yapıyor.

Türkiye’nin efsane basketbol adamı Erman Kunter’le canlı yayını 10 Nisan Cuma saat 21:00’de Şişli Spor Kulübü’nün Instagram hesabından izleyebilirsiniz.

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