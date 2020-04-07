Selina Doğan: Türkiye’de koronavirüsün bulaştığı kişiler arasında Ermeniler de var – Ermenistan Kamu Radyosu

Selina Doğan: Türkiye’de koronavirüsün bulaştığı kişiler arasında Ermeniler de var

‘Tert.am’ haber portalı muhabiri Hripsime Hovhannisyan’a açıklamalar yapan İstanbul ili Şişli ilçesi meclis üyesi Selina Doğan’a göre yeni tip koronavirüs salgını gerek dünya, gerekse Türkiye için bir meydan okuma oldu. Selina Doğan’ın belirttiğine göre Türkiye’deki durum maalesef gittikçe kötüleşiyor.

Bayan Doğan: “Sayılardan bahsedemeyiz zira resmi sayılar doğru değildir. Koronavirüsün bulaştığı kişiler arasında Ermeniler de var. 20’den fazla Ermeninin hastaneye kaldırıldığını tahmin ediyorum. Türkiye zaten büyük bir ekonomik kriz yaşamaktaydı ve şimdi bu salgın nedeniyle durum daha vahim olmaya başladı” diye konuştu.

Selina Doğan’a göre Ermeni cemaatine sağlanan yardım yeterli değildir. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Biz Bize Yeteriz Türkiyem” sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası’na Ermeni cemaati de dahil milli azınlıklar da katıldı. Bayan Doğan: “Ermeni vakıfları da 5 biner Türk lirası değerinde bağışta bulundu” dedi.

Ermenistan Kamu Radyosu

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