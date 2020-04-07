Londra’da Ermeni kardeşler koronavirüse karşı yenilikçi maskeler üretmeye başladı (video)

Londra’da iki Ermeni kardeş öğrenciler Aleksandr ve Georgi Dzavaryanlar koronavirüse karşı mücadeleye katıldılar.

Waldheim-international Ermenistan temsilciliğinin aktardığı bilgilere göre Dzavaryan kardeşler onların arkadaşı Finley White ile birlikte kendi okullarını geçici olarak atölyeye dönüştürdüler ve koronavirüs krizine karşı mücadele ediyorlar.

Onlar okulun 3D yazıcıları kullanarak sağlık alanında çalışanlar için özel maskeler üretiyor.

Meskeleri Ermeni kardeşler Britanya’daki sağlık çalışanlarına bedava dağıtıyorlar ve kendi imkanlarıyla para buluyorlar ve üretim için gereken hammedesini satın alıyorlar.

Londra’nın batısında bulunan Hammesmith bölgesindeki Latymer Lisesinden mezun olan, şu an Augment Bionics startup şirketinin teknik yöneticisi, 22 yaşında olan bilim adamı Georgi Dzavaryan ülkedeki maske kıtlığını fark edince 3D yazıcılarla maske üretmeye karar veriyor.

Kendi çalışmalarında Londra Okulu öğrencisi olan kardeşi Aleksandr’ı da dahil ediyor. Daha sonra Latymer Lisesi mezunlarından 19 yaşındaki Finley White de onlara katıldı.

Tıp maskelerinin üretimine onlar geçen hafta başladılar ve artık 90 adet maske hazırladılar. Artık hazır olan tıp maskelerini Galler’e gönderdiler. 500 adet maske siparişi de Londra, Liverpool ve İskoçya hastanelerinden geldi.

Georgi ileride bu üretiminin daha büyük şirketler tarafından gerçekleştirileceğine dair beklentileri olduğunu ifade etti.

Ermeni gençlerin bu girişimine Britanya’daki önde gelen basın kuruluşları yoğun ilgi gösterdiler. Sky News ve BBC bunların arasındadır.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/04/07/Londra-Ermeni-kardeşler-koronavirüs/180430

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