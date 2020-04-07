Kınalıada 112 Acil Sağlık Hizmetleri çalışmaya başladı

Ülkemizi tehdit altına alan ve dünyada pandemi ilan edilen koronavirüs vakaları Adalarımızıda tehdit etmeye başladı.

Hatırlanacağı üzere Kınalıada 112 Acil Sağlık Hizmetlerinde çalışan bir görevlinin koronavirüs teşhisi sebebiyle karantina altına alındığı, sağlık durumunun iyi olduğunu ve 112 Acil Sağlık Hizmetlerinin durdurulduğunu önceki haberimizde belirtmiştik

Ara verilen Kınalıada’daki 112 acil sağlık hizmetlerinin faaliyetleri bugün yeniden başladı. 112 ambulansı ve hasta nakil motoru görevlerine devam ediyor.

Sağlık çalışanlarına alkış

Adalar’da 112 Acil Sağlık personeli, dünyayı tehdit eden corona virüsü salgınının ardından, evlerine gidemez oldu. Salgınla mücadele etmek için canlarını ortaya koyan ekiplerin en büyük üzüntüsü ise ailelerinden uzakta olmak. Yakınları ve sevdiklerini göremeyen, evine gidemeyen sağlık çalışanları, vatandaşların evlerinden çıkmayarak kendilerine destek olmasını istiyor.

https://www.adagazetesi.com.tr/kinaliada-112-acil-saglik-hizmetleri-calismaya-basladi.html

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