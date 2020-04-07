İsrail’de Hamursuz öncesi sokağa çıkma yasağı

İsrail’de Hamursuz Bayramı öncesi sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Korona virüsü, İsrail’de en önemli bayramlardan birinin hükümet tarafından ‘yasaklanmasına’ yol açtı. Ailelerin kalabalık yemeklerde biraraya geldiği Hamursuz Bayramı’nda sokağa çıkma yasağı ilan edildi, şehirler arası seyahat de yasaklandı.

DUVAR – İsrail’de, Yahudilerin en önemli bayramlarından biri olan ve ailelerin biraraya gelip yemek yediği Hamursuz Bayramı (Pesah) sırasında korona virüsünün yayılmasını engellemek için sokağa çıkma yasağı ilan edildi. İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, bir hafta süren bayramın bu akşamki ilk gecesi için 18.00-07.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağının uygulanacağını açıkladı. Aynı zamanda, bugün 16.00’dan bayramın son bulacağı 10 Nisan cuma günü sabah 07.00’ye kadar şehirler arası seyahat de yasaklandı.

NORMALDE YOLLAR DOLUP TAŞIYORDU

Yahudiler için büyük önem taşıyan Hamursuz Bayramı, ülke çapında yüzlerce ailenin biraraya gelmek için seyahat ettiği, geniş katılımlı yemeklerin verildiği bir dönem olarak geçiyor. Ancak Netanyahu, bu sene virüs nedeniyle bu kutlamaların yapılamayacağını belirterek, “Her aile Hamursuz’u yalnız geçirecek. Evinizde, kısıtlı sayıda aile üyesiyle kutlama yapabileceksiniz” dedi.

Netanyahu ülkedeki salgının yavaş yayılma hızının devam etmesi halinde 15 Nisan’dan sonra Covid-19’a karşı alınan bazı tedbirlerin de kaldırılabileceğini de sözlerine ekledi.

İsrail’de Covid-19 önlemleri kapsamında tüm okullarda eğitime ara verilirken, ikiden fazla kişinin bir araya gelmesi de yasaklanmıştı. Ülkede ayrıca market, eczane, akaryakıt istasyonları ve bankalar dışında birçok ticari işletmenin kapatılmasına karar verilmişti. İsrail hükümeti, Covid-19 nedeniyle yabancıların ülkeye girişini de yasaklamıştı. İsrail Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede 8 bin 904 kişi enfekte oldu, 57 kişi virüs nedeniyle öldü. (AA)

Gazete Duvar

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