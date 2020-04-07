İsrail, Pesah’ta tam izolasyon kararı aldı

İsrail’de hükümet Pesah Bayrımı’nın başlayacağı çarşamba akşamı saat 6’dan ertesi gün sabah 7’ye kadar herkesin evde kalmasını emretti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu basına yaptığı açıklamada şöyle konuştu: “Bunun çok zor olduğunu biliyorum, ancak başka çare yok. Hepinizden, kendinizin ve sevdiklerinizin sağlığı için kendi disiplininizi kurmanızı istiyorum. Bu polisin ve tıbbi personelin de işini kolaylaştıracaktır.

Hastalık Purim’de çok yayıldı. Pesah’ın, Purim gibi olmasına izin vermeyeceğim. Herkes Pesah Bayramı’nı sadece yakın ailesi ile kutlayacak.”

Şalom Gazetesi

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