Geçen yıl çıkan yangında büyük zarar gören Notre-Dame Katedrali’nde Kutsal Cuma ayini

Yalcin Ademoglu

Fransa’da yaklaşık bir yıl önce yanan Notre Dame Katedrali’nde Kutsal Cuma için ayin düzenleneceği fakat katılımcı sayısının Covid-19 nedeniyle sınırlı tutulacağı açıklandı.

Notre Dame Başpiskoposu Michel Aupetit, Fransız basınına yaptığı açıklamada ilk etapta bir geçit töreninin düzenlenmesini planladıklarını fakat yaşanan sağlık krizinin bunu imkansız kıldığını belirtti. Bu sebeple “alternatif bir çözüm” olarak katedral içinde kısıtlı sayıda katılımcının hazır bulunacağı bir ayin düzenlemeye karar verdiklerini açıkladı.

Paskalya Pazarı’ndan önceki cumaya denk gelen Kutsal Cuma, Hristiyan dünyasının Hz. İsa’nın çarmıha gerilişini ve ölüşünü andıkları dini gün olarak kabul ediliyor.

https://tr.euronews.com/2020/04/07/gecen-y-l-c-kan-yang-nda-buyuk-zarar-goren-notre-dame-katedrali-nde-kutsal-cuma-ayini

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