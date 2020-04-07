Ermenistan’da bugün 7 Nisan 2020 Salı tarihi itibarıyla koronavirüse yakalanan kişi sayısı 853’e ulaştı.
7 Nisan itibarıyla Ermenistan’da tamamen iyileşip taburcu olan kişi sayısı 87 olurken hala tedavi görenlerin sayısı 758’dir. Ölü sayısı ise 8 olmaktadır.
Ermenistan’da 7 Nisan 2020 tarihi itibarıyla koronavirüse yakalanan kişi sayısı 853’e ulaştı – Ermenistan Kamu Radyosu
Ermenistan’da bugün 7 Nisan 2020 Salı tarihi itibarıyla koronavirüse yakalanan kişi sayısı 853’e ulaştı.
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