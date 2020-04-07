Bu Kadar Hainlik Kime

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Sabri Balaman

Malumunuz, günlerdir Covid-19 ile yatıp Covid-19 ile kalkıyoruz. Bu virüs hayatımızı, günlük hayat alanlarımızı istila edip ülkemizin geleceği açısından bir ekonomik risk olarak düşünülebilir. Bu, dünya genelinde böyle iken doğal karşılıyoruz ama asıl sorun içten ve dıştan hainlik adına klavye şarlatanlığı yapanların ve ihanetçilerin boş durmadığı bir Türkiye’dir. Düşmanlığıyla gözlerini kan bürümüş soysuzları hep birlikte inceleyelim.

FETÖ’cü haysiyetsizlerin ülkelerine saldırması, beraberinde de 1915 Ermeni olayları hususunda Türkiye düşmanlığı, kin ve nefret üzerine kurulu Ermeni Diasporası gibi aşağılık ve gerçek olmayan olayları saptırması soncu ortaya çıkan bir propaganda söz konusu. Bazı kaynaklara göre Ermeni kripto bir ailenin yetiştirdiği belirtilen Fetullah Gülen’in Türkiye düşmanlığının altında bu gerçeklerin yattığı kamuoyu tarafından da bilinen bir durumdur.

FETÖ ve camiasının kökleri, bu devletin içinde çok derinlere iner ne yazık ki… Dönemin derin devletinde; 1980, 1990 ve 2000’li yılların Türkiye’sinde her şey çok net bilinen bir oyun ile sergileniyordu. Sağ ve solun birbirlerini katletmesi, Kürt ve Türk ayrışması, politik söylemlerin kin ve nefret dili üzerinde bölücülük yapması ve daha neler… Çıkan birçok eylemin altında adı yazan FETÖ’nün devletin içindeki yapılarının karanlık oyunlarının parçaları hep birileri tarafından örtbas edilmiştir.

FETÖ’cü ihanet tayfasının Alevi bazı ailelerin evlerini işaretlenmesi, Alevi vatandaşların devlete kaşı kışkırtılması, FETÖ’cü amir ve kolluk kuvvet yanlısı hainlerin Alevi gençleri sokaklarda dövmesi, aşağılanması, bazılarının işyerlerini basması, bilinçli bir şekilde terörize etmesi, bazı faili meçhul cinayetlerin örtbas edilmesi… Bunların hiçbiri tesadüf değildir.

Doğu ve Güneydoğuda FETÖ’cü aklın boş durmadığını herkes çok iyi bilmesine rağmen inkârcı bir yaklaşım affedilemez. Dönemin HDP veya örgüt yanlılarının, binlerce faili meçhul cinayete ortak oldukları çabuk unutulmuştur. Dönemin kolluk amirleri bunca işkenceden sonra da FETÖ örgütüne tehdit ve şantaj ile tutuklu ailelerin varlıklarına çöktükleri gibi bazılarını da bağışa zorlayarak istediklerini yaptırdığını çok çabuk unuttular. Bu da Kürtlerin içindeki karanlık odak olan kripto Ermeni tayfası ve Anezi yapısı olduğunu kimse inkar edemez.

Gelelim asıl oyuna… Günlerdir ana muhalefet ile yandaşı sokağa çıkma yasağı istemekteler. Acaba bu ülke sevgisinden mi yoksa birilerinin talimatı mı? Sanrım bu bir talimat ve ses yabancı değil. FETÖ danışmanlarının CHP’yi iyice kuşattıklarını söylemekte sakınca görmüyorum. Kaset şantajından genel başkan seçilen Kılıçdaroğlu’nun ekibinin 6 danışmanı FETÖ’den yakalandı. Bu bir tesadüf değil.

Birçok genel başkan yardımcısının FETÖ kamplarında ve ahalisinde çekinmeden poz vermesi sanırım tesadüf değil. Doğrudan Başkan Erdoğan’a saldırmaları ve hükümeti yıpratmak için yalan makinesine dönüşmeleri, HDP, İP, CHP’nin ABD’deki gizli masa toplantılarında bir arada olması sizce tesadüf mü? Bu ve buna benzer odaklar tek emir merkezinden yönetilmeye, başta ABD olmak üzere zorunlu olduklarını ve makamlarının FETÖ şemsiyesi altında bir yerden yönetildiğini iyi bilir.

Bu ülkeye ihanet edip darbe yapan terör cemaati bölücü faaliyette bulunup bu milletin evlatlarını şehit eden PKK ve siyasi uzantısı CIA kontrolündeki İP, FETÖ tetikçisi, FETÖ tarafından kuşatılan CHP ve yönetimi… Bu millete düşmanlığınız ne zaman sona erecek? Kin ve nefret üzerine kurulan siyasi ahlakınız ne zaman değişecek? Dün size zulmeden FETÖ dünyasının bugün sizleri sirk maymunu gibi oynattığını görünüz. Bu millet yavaş yavaş oyunlarınızı okumaya başladı. Yakında sizin ciğerinizi okumaya başlarsa o zaman her şey değişir…

FETÖ aklı ile sokağa çıkma yasağı istemeniz, mantıklı olduğunuz anlamına gelmez. Ne kadar kaçak vatan haini varsa sokağa çıkma yasağı istemektedir… Covid-19 ile mücadelede herkes Türkiye’yi örnek almışken sizlerin kin ve nefret üzerinden bakması, basit insan profilinizden kaynaklanıyor. Tehlikenin farkına varın yoksa yarınların pişmanlığı kimseye fayda sağlamaz.

Vesselam…

https://m.yeniakit.com.tr/yazarlar/sabri-balaman/bu-kadar-hainlik-kime-31850.html

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