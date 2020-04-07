Birikim’in Nisan Sayısı Dijital Olarak Okurla Buluştu

Dergi, “Dergiye ve birbirimize doğrudan temas edebileceğimiz günlere…” notuyla bütün yazılarını okurlara açtı.

Covid-19 salgınının küresel ve toplumsal karantina koşullarında, Birikim’in Nisan sayısı dijital olarak yayınlandı. Bu sayının bütün yazılarının okurlara açık olduğu dergide okuyacaklarınız şöyle:

Geçen ayın BirikimiÖmer Laçiner/Korona günleri

Virüs, salgın, krizDuygu Abbasoğlu/Homo Sapiens’in salgın sınavıÖzgür Taburoğlu/Virüslerin serbest dolaşımı üzerine kehanetlerSüreyyya Evren/Nuh’un en büyük gemisi: Gezi kalabalığından korona ıssızlığınaKemal Vural Tarlan/Toplumsal eşitsizlik, mülteciler ve pandemi”Devlet geleneği”Ayşe Çavdar/Dumrul’un öksüz ve yetimleri: Devlet kompleksi (II) – Oğuz/Mete destanları: Babayı öldürmekRejimBülent Batuman, Feyzan Erkip/Yeni bekçiyi bugünün kentinde ve kamusal mekân siyaseti çerçevesinde düşünmekPost-post-Kemalizmİlkay Kara/Ötesine (henüz) geçemediğimiz kıyılarDerya Buğra Yarkın/Siyaset-üstü kavramsallaştırmalar ve post-post-Kemalizm’e uzanan yolda anlam arayışıMert Tutucu/Post-Kemalizm’in hermeneutiği: Nemo sacer’den homo sacer’e bir hayaletin peşindeGökhan Şensönmez, Ali Açıkgöz/Postmodernizm, post-Kemalizm ve ötesi: Eleştirinin patikaları1915İsa İlkay Karabaşoğlu/2000 sonrası Türkçe romanlarda 1915 ve felaket: Cennetin Kayıp Toprakları, Ukde ve Unutkan AynaSinemaS. Mete Akbaba/Lars von Trier’in ve uygarlığın huzursuzluğu.

(AÖ)

bianet

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