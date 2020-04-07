“Aurora” İnsani Girişimi’nden Ermenistan Sağlık Bakanlığı’na önemli destek

“Aurora” İnsani Girişimi’nin başlattığı #AraratChallenge hareketi, akciğer suni havalandırma cihazlarının satın alınması hedefiyle Ermenistan Sağlık Bakanlığı’na 120.000 ABD doları bağışladı.

Bunun ciddi ve önemli bir destek olduğunu vurgulayan Sağlık Bakanı Arsen Torosyan, tüm dünyanın sağlık sistemleri gibi Ermenistan’ın da koronavirüs salgınının yarattığı bu zor durumda tüm imkanlarıyla mücadele verdiğini kaydetti. Bakan, oluşan durumda tıbbı cihazlarına olan ihtiyacın hiç küçümsenmemesi gerektiğini vurgulayarak, “Aurora”ya teşekkür etti.

Daha önce “Aurora” İnsani Girişimi, #AraratChallenge kapsamında toplanan tutarın Ermenistan Sağlık Bakanlığın’a destek amaçlı kullanılacağını duyurmuştu. Bu finansman ile alınan akciğer suni havalandırma cihazlarından en az bir tanes, Artsakh Cumhuriyet’ne gönderilecek.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/04/07/Aurora-Girişimi-Ermenistan/180417

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