Amerikan Sefarad Kardeşliği İnternet Üzerinden Sefarad Mutfağı, Gelenekleri, Ladino, Öğretecek

New York merkezli La Ermandad Sefaradi (The Sephardic Jewish Brotherhood of America) salgın boyunca internet üzerinden bir eğitim programı başlatıyor.

La Ermandad Sefaradi Osmanlı’dan ABD’ye göç eden çoğunlukla Ladino konuşan Yahudilerin bir dayanışma derneği olarak 1916’da kurulmuştu. Yunanistan Yahudileri Festivali gibi aktiviteler de düzenleyen Ermandad salgın süresince Sephardic Digital Academy (Sefarad Dijital Akademi) adı altında Zoom üzerinden konferanslar düzenleyecek.

ABD’de bir düzine Sefarad sinagogu, toplum temsilcilerini ve öğretmenleri bir araya getiren Dijital Akademi projesi Sefarad geleneğinde Tora, Halaha (Yahudi yasaları), gelenek ve görenekler, Ladino dil eğitimi, Sefarad mutfağı ve daha birçok konu üzerine haftalık dersler düzenleyecek. Zoom’dan canlı olarak yapılacak konferanslar aynı zamanda Facebook’tan canlı yayınlanacak ve ardından Youtube’da paylaşılacak. Tüm konferanslar herkese açık ve ücretsiz. La Ermandad bu programla herkesin Sefarad toplumuna, kimliğine, tarihine ve mirasına bağlanmalarına yardım etmek istiyor.

Akademiye bu linkten ulaşabilirsiniz: (Tüm saatler ABD Doğu Yakası zamanındadır)

https://www.sephardicbrotherhood.com/sephardicdigitalacademy

Bazı örnekler:

Pazartesileri Albert Maimon 6’da Ladino ve İngilizce haftanın Peraşasından bahsedecek.

Pazartesileri 8’de Prof. Dr. Bryen Kirschen 5 hafta boyunca Ladino öğretecek.

12 Nisan Pazar günü 4’te Susan Barocas Bazı Yeni Sefarad Pesah Tarifleri konferansında Pesah için yemek fikirleri verecek.

https://www.avlaremoz.com/2020/04/07/amerikan-sefarad-kardesligi-internet-uzerinden-sefarad-mutfagi-gelenekleri-ladino-ogretecek/

