Tigran Hamasyan’ın canlı konseri Ermenistan Hükümetinin resmi sayfasından yayınlanacak

Ermenistan Hükümeti’nin resmi sayfasından haftada iki gün Ermeni müzisyenlerin katılımıyla canlı konserler düzenlemesi öngörülüyor. 6 Nisan tarihinde Ermenistan saatiyle saat 22:00’da Ermeni ünlü piyanist ve besteci Tigran Hamasyan’ın canlı ‘resmi olmayan’ konseri Hükümetin resmi sayfasından yayınlanacak.

Bu girişimle ilgili Ermenistan Hükümetinin açıklamasında

“Resmi haberlere resmi olmayan müzikle ara verelim. Hükümetin resmi sayfası bizim izole olmuş vatandaşlarımızın günlük hayatı güzelleştiren bir seçenek daha öneriyor. Haftada iki gün sizin için Ermeni müzisyenler evden konser verecek.

#EvdeKal ve dünyaca meşhur jazz piyanist Tigran Hamasyan’ın eserlerinden zevk al” ifadeleri yer aldı.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/04/06/Tigran-Hamasyan-konseri-Ermenistan-Hükümeti/180224

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