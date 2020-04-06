Mkhitaryan Roma’nın ‘yaşlılara destek’ kampanyasına katıldı

İtalya’nınRoma takımında oynayan Ermeni futbol yıldızı Henrikh Mkhitaryan Roma’nın başlattığı ‘Birlikte’ kampanyasına katıldı. Kampanyanın amacı yaşlı vatandaşlara destek vermesidir.

Mkhitaryan bununla ilgili kendi Facebook sayfasında paylaşımda bulundu.

İtalya’da yaşlı vatandaşların çoğu koronavirüs açısından riskli grupta yer almasından dolayı sokağa çıkıp alışveriş yapmaktan korkuyorlar.

Bu yüzden Roma oyuncuları yaşlılara destek kampanyası başlatmaya karar verdiler.

Kampanyaya 2 Nisan tarihinde start verildi ve Ermenistan Milli takımı oyuncusu Henrikh Mkhitaryan da bu kampanyaya katıldı.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/04/06/Mkhitaryan-Roma-koronavirüs/180211

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