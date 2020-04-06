Ezidi kadınlara tazminat ekonomik kriz gerekçesiyle ödenemiyor

Irak Göç ve Göçmenler Bakanlığı’nın kararına göre IŞİD’den kurtarılan 2649 Ezidi’ye tazminat ödenecekti. Ancak tazminatlar ekonomik kriz nedeniyle verilemiyor.

3 Ağustos 2014’te IŞİD tarafından işgal edilen Şengal, 13 Kasım 2015’te ABD öncülüğündeki Koalisyon Güçleri’nin havadan desteği ve Kürt güçlerinin düzenlediği operasyonla kurtarıldı.

Duhok Kaçırılan Ezidileri Kurtarma Ofisi verilerine göre, 6 bin 417 Ezidi, IŞİD tarafından kaçırıldı. Şimdiye kadar yaklaşık 3 bin Ezidi örgütten kurtarılırken, 2 bin 900 kişinin ise akıbeti bilinmiyor.

Irak Göç ve Göçmenler Bakanlığı, geçen yılın 18 Nisan’ında IŞİD’den kurtarılan 2 bin 649 Ezidi’ye tazminat ödenmesine karar verdi. Karara göre kurtarılan her mağdur için 2 milyon dinar (yaklaşık 6 bin 450 dolar) ödenecek.

Duhok Kurtarılan Ezidiler Dairesi Başkanlığı kurtarılan 3 bin 501 kişinin adının bulunduğu listeyi Bağdat yönetimine iletti.

Şimdiye kadar ise 852 kişiye tazminatları verilmesinin ardından işlemler durdu.

Ezidi kadınların yüzde 75’i halen tazminatını almazken, mağdurlar en kısa zamanda tazminatlarının ödenmesini bekliyor.

Dönemin Başbakanı Neçirvan Barzani tarafından kurulan Duhok Ezidileri Kurtarma Ofisi Sorumlusu Hüseyin Koro Kaidi (Qaidi), Independent Türkçe’ye “Bu konuyla ilgili gerekli tüm yasal prosedürü tamamlayıp Irak Göç ve Göçmenler Bakanlığı’na gönderdik. Biz de bekliyoruz. Hazırladığımız listelerdeki kişi bilgileri ayrıntılı bir şekilde yer verildi. Listelerde IŞİD’den kurtarılan 3 bin 501 Ezidi kadın ve kızın ismi var” bilgisini verdi.

Irak Göç ve Göçmenler Bakanlığı ilk aşamada 852 kişiye tazminatını ödeyeceğini belirtti. Ödemeler sırasında yurtdışında olan ve başka bir yakınına vekalet vermeyen 50 kişinin ödemesi ise yapılmadı. Bakanlık hepsinin hakları verileceğini ancak ikinci aşamanın ne zaman başlatılacağı belli olmadığını belirtti.

Göç ve Göçmenler Bakanlığı Duhok Ofisi, konuya ilişkin sürecin sürdüğünü ancak Bağdat’ta tekniki sorunların yaşanmasından dolayı birtakım aksamaların yaşandığı kaydedildi.

‘TAZMİNATLAR ADİL DAĞILTILMIYOR’

Kurtarılanlar arasında eşinin yanı sıra çoğu akrabasını yitiren çok sayıda kadın var. Bu kadınların bir çoğu halen psikolojik tedavi görüyor.

34 yaşındaki Sali Usuf adlı Ezidi kadın, yaşananlara ilişkin şunları anlattı: Bazı ailelerde kurtarılan 5 kişiden biri tazminatını aldı. Adilane bir şekilde tazminatlar ödenmiyor. Aramızda hâlâ sağlık sorunu yaşayan birçok kişi var ve bunların çoğu kendi imkanlarıyla tedavi olmaya çalışıyor. Halen kamplarda yaşayan ve 100 bin dinarla yaşamını sürdürmeye çalışanlarımız var. Hakkımız olan bu paraya ihtiyacımız var. Biz sadaka istemiyoruz. Hakkımızı istiyoruz.

GEREKÇE EKONOMİK KRİZ

Irak Göç ve Göçmenler Bakanlığı Sözcülüğü ise bu konuda yaptığı açıklamada, kendilerine ulaştırılan listede birinci derece mağdurlara öncelik verildiğini oluşturdukları komisyonun, mağdurların tazminlerini karşılayacağını ancak ekonomik kriz nedeniyle ödemelerde aksamaların yaşanabileceği belirtildi.

18 yaşından küçüklerin birinci derece yakınlarının ya da vekaletlerinin olması gerektiği belirtilen açıklamada, Irak Sosyal ve Güvenlik Bakanlığı’na söz konusu mağdurların aylık maaş almaları içinde öneride bulundukları kaydedildi.

Artı Gerçek

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