Eduardo Eurnekian koronavirüse karşı mücadele kapsamında Ermenistan Hükümetine 250 bin dolar verecek

Ermenistan Cumhuriyeti Milli kahramanı ilan edilen Arjantin Ermenisi Eduardo Eurnekian COVID-19 yeni koronavirüse karşı mücadele adına Ermenistan hükümetine destek olarak 250 bin dolar Verdi.

Bununla ilgili ‘Zvartnots’ havaalanı PR sorumlusu Satenik Hovhannisyan açıklamada bulundu.

Güney Amerika’nın en zengin iş adamlardan bir sayılan Eduardo Eurnekian 1915 Soykırım’dan sonra Arjantin’e yerleşen bir Ermeni ailesinde doğdu.

Ermeni iş adamına ait Corporation America Grubu uçak işletmeciliği, tarım, enerji, satış ve bankacılık alanlarında faaliyet göstermektedir. Ermenistan’daki iki uluslararası sivil havalimanıları dahil dünyada 50’den fazla havaalanı işletmektedir.

Onun sayesinde Ermenistan’ın merkezi ‘Zvartnots’ havaalanı uluslararası kriterlerine uygun hale getirildi. Eurnekian aynı zamnda Ermenistan’da şarap üretiminin canlanmasında da büyük rol oynadı.

21 Eylül 2017 tarihinde, Ermenistan Bağımsızlığının 26. yıldönümü münasebetiyle Eduardo Eurnekian’a Ermenistan Milli Kahraman ünvanı verildi.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/04/06/Eduardo-Eurenkian-koronavirüs-Ermenistan-Hükümeti/180309

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