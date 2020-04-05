Karşıt ateş kes rejiminin ihlallerine devam ediyor – Ermenistan Kamu Radyosu

Karşıt ateş kes rejiminin ihlallerine devam ediyor

24Mart-4Nisan zaman diliminde Artsakh-Azerbaycan çatışmalı kuvvetlerinin temas hattında karşıt, ateş kes rejimini 170’i aşkın kez ihlal ederek farklı çaplı tüfek tipi sialhlardan Ermeni mevzileri yönünde 1300 civarı mermi ateşledi.

Artsakh Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Artsakh Savunma Ordusu ön hat birimleri, ateş kes rejiminin korunmasına sadık olarak askeri nöbetini emin bir şekilde icra etmeye devam ediyorlar.

Ermenistan Kamu Radyosu

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