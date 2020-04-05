Bağış, basmakalıp inanış ve talimat

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Covid-19 salgını dolayısıyla başlattığı kampanyanın ardından cemaat vakıfları da birçok kurum gibi bağışta bulundu. Düzenlenen kampanya ve ardından yapılan bağışlar hem Yahudilerle ilgili sıklıkla ortaya atılan antisemit klişeyi hem de yıllarca sadakatleri sorgulanan cemaat vakıflarına giden yazılı talimatın vakıfların üzerinde kurabileceği baskıyı gündeme getirdi.

Başlayan bağış kampanyasından sonra Hahambaşı İshak Haleva kampanyaya katıldığını belirterek 5 maaşını bağışlamış, ardından da Türkiye Ermenileri Patriği II. Sahak 5 maaşını bağışlamıştı.

Diyanet İşleri’nin devletten yardım alan bir kurum olmasına rağmen 1 maaşını bağışlaması sosyal medyada esprili bir şekilde eleştiriye konu olurken Yahudiler ve cimri olmaları hakkındaki basmakalıp inanış tiye alındı.

Yapılan bağışların beyanından sonra Gazete Duvar‘da haber olan Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy imzasıyla gönderilen yazı üzerine tarih boyunca sıklıkla “sadakat testi”ne tabi tutulan farklı inanç gruplarına böyle bir yazının gitmesinin cemaat vakıfları üzerinde baskı kurabileceği yönünde eleştirileri gündeme getirdi.

https://www.avlaremoz.com/2020/04/05/bagis-basmakalip-inanis-ve-talimat/

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