60 yıllık Kanada Yahudi gazetesi Korona günlerinde kapandı

Kanada’nın saygın yayın organı CJN 60 yıllık yayın hayatına web sitesinde yayınladığı şu sözlerle son verdi: “Okuyucularımıza: Her şeyin bir mevsimi vardır. Artık zamanı gelmişti.”

9 Nisan sayısının,son sayıları olacağını belirten gazetenin Başkanı Elizabeth Wolfe, yaptığı resmi açıklamada şu sözleri paylaştı: “Maalesef biz de Covid-19’un kurbanı olduk. Zaten finansal problemler yaşadığımız gazeteyi şu anki ekonomide yayınlamamız mümkün değil.”

Gazeteden yapılan açıklamada basılı gazete dışında internet yayınının da artık yayınlanmayacağı belirtildi. 1960’ta kurulan gazete 2013 yılında da ekonomik problemler yaşamış, cemaat desteği ile kurtarılmıştı.

http://www.salom.com.tr/haber-114181-60_yillik_kanada_yahudi_gazetesi_korona_gunlerinde_kapandi.html

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