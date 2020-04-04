Tahta haç çalana hapis cezası istendi

Hırsız nöbeti tutarken, tek bir mezarın olduğu mezarlıkta tahta başlığı yakmışlar

Trabzon’un Esentepe Mahallesinde 12 Şubat 2020’de Hristiyan mezarlığında eşi Zehra Çolak’a ait mezarın başlığının çalındığını ileri süren Veysel Çolak, suç duyurusunda bulundu. Soruşturma kapsamında Berat D., Fatih A. ve Onur G., adlı üç arkadaşın tahta mezar başlığı haçı çalarak yaktığı belirlendi. Gözaltına alınan üç kişi, hırsızların mahalleye dadandığını ve kilise yakınında nöbet tutarken ısınmak için buldukları tahta parçalarını yaktıklarını söylediler.

Hristiyan mezarlığından bulunan tek bir mezardaki tahta mezar başlığı haçı çalarak yaktıkları iddia edilen üç arkadaş hakkında hapis istemiyle dava açıldı.

ISINMAK İÇİN MEZAR BAŞLIĞINI YAKMIŞLAR

Trabzon’un Esentepe Mahallesinde 12 Şubat 2020’de Hristiyan mezarlığında eşi Zehra Çolak’a ait mezarın başlığının çalındığını ileri süren Veysel Çolak, suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusunun ardından başlatılan soruşturma kapsamında görevli polisler yaptıkları soruşturma sonucunda Berat D., Fatih A. ve Onur G., adlı üç arkadaşın tahta mezar başlığı haçı çalarak yaktığı belirlendi. Gözaltına alınan üç arkadaş, hırsızların mahalleye dadandığını ve kilise yakınında nöbet tutarken üşüdüklerini belirterek, ısınmak için buldukları tahta parçalarını yaktıklarını fakat mezarlık başlığı almadıklarını söylediler.

BİR YILDAN 4 YILA KADAR HAPİS TALEP EDİLDİ

Savcı mezarlığın içerisindeki mezarın yüksek bir tepede bulunduğunu, etrafında çalılık ve odun olmadığını, mezar başlığının şüphelilerin yaktıkları odun parçalarına karıştığı şeklindeki ifadelerin hayatın olağan akışına aykırı olduğunu belirttiği iddianamede, şüphelilerin ifadelerinin gerçeği yansıtmadığını ileri sürdü. Soruşturmacı Savcı ibadethanelere ve mezarlıklara zarar vermek suçundan Berat D., Fatih A. ve Onur G., adlı üç kişinin her biri hakkında bir yıldan 4 yıla kadar hapis ve memuriyetten men edilmesini talep etti. Savcı hazırladığı iddianameyi mahkemeye gönderdi. Üç arkadaş önümüzdeki günlerde asliye ceza mahkemesinde hakim karşısına çıkacak.

https://www.gunebakis.com.tr/gundem/tahta-hac-calana-hapis-cezasi-istendi-h51198.html

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